Мемфис, США, 9 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 135:109.

(сс) Trev0B Паркет площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, на счету которого 30 очков. В составе «Клипперс» форвард Айзея Хартенштайн набрал 19 очков.

«Мемфис» одержал 38-ю победу в 56 матчах и занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Клипперс» потерпели 29-е поражение в 56 играх и идут на 17-м месте.

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