Саратов, , 12:10 — REGNUM Жительница Заводского района города Саратова лишилась 1,738 млн рублей после беседы с лжебанкиром. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

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Со слов пострадавшей, на ее телефон позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она уверила саратовчанку в подозрительных операциях на банковском счете и попытке оформления на ее имя кредита. Предотвратить эти действий и сохранить сбережения поможет встречный займ. Для этого необходимо оформить кредит, снять в банкомате деньги и положить их на безопасный счет. Женщина, следуя указаниям злоумышленницы, перевела 1,738 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, две жительницы Саратова, помогая якобы попавшим в ДТП родственникам, лишились 800 тыс. рублей.

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