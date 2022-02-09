Перт, Австралия, 9 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. 8 февраля премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн получил очередные угрозы быть убитым, что снова вынудило закрыть его офис в Рокингеме. В его приемную были направлены бригады химзащиты после того, как около полудня того же дня сотрудники распаковали подозрительную посылку. Об этом 9 февраля сообщил телеканал Nine News.

грахамеб Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

Пакет содержал белый порошок и предназначался лично премьер-министру. Сотрудники Макгоуэна также получили письма с угрозами расправы.

Офис был немедленно закрыт, так как на место прибыли бригады полиции, криминалистов и химзащиты. Пакет забрали на пробу. Вскоре было подтверждено, что порошок нетоксичен.

Журналисты отмечают, что это уже второй раз, когда Макгоуэн вынужден закрыть свой офис. В прошлый раз в ноябре ему по почте прислали взрывное устройство.