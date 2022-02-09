Москва, , 11:16 — REGNUM Туристическая сфера сталкивается с серьёзными трудностями из-за коронавирусных ограничений, в связи с чем в 2022 году туроператорам направят субсидии на выполнение чартерных рейсов внутри страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Чартер Tourexpi.com

«Практика предоставления федеральных субсидий компаниям, работающим на внутренних маршрутах, была опробована в 2021 году. С помощью этих средств они могли возместить до 50% затрат на организацию рейсов по пакетным турам внутри страны. Теперь такая мера поддержки станет ежегодной и будет действовать до 2024 года включительно», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Отмечается, что в 2022 году на предоставление субсидий правительство направит 1,2 млрд рублей.