Лос-Анджелес, США, , 11:15 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 131:116.

Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 44 очков и 14 подборов. В составе «Лейкерс» форвард Леброн Джеймс набрал 27 очков.

«Милуоки» одержал 35-ю победу в 56 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 29-е поражение в 55 играх и идут на 19-м месте.

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