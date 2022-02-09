Брюссель, , 11:15 — REGNUM Решению кризиса вокруг Украины мог бы посодействовать нейтральный статус этой страны. Об этом 9 февраля заявил постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в интервью телеканалу Би-би-си.

Владимир Чижов Mil.ru

«Да, я уверен», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

«Я считаю, что кратчайший путь к нейтралитету Украины — распустить НАТО», — также добавил, шутя, Чижов.

Кроме того, постпред РФ при ЕС отметил, что около границ с Россией уже существуют страны с нейтральным статусом, такие как Финляндия и Швеция. Также Чижов указал, что России приходится вести слежение за другими соседними европейскими странами, в которых НАТО размещает свои ракетные установки — Польшей и Румынией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что в настоящее время договорённости Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не работают, и она стала, по сути, оболочкой, которая лишена содержания.