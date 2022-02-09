Грозный, , 11:15 — REGNUM В Чечне продолжают принимать меры по снижению уровня безработицы, который вырос из-за пандемии коронавируса в предыдущие два года. В настоящее время удалось снизить показатель до 8%, доложил 8 февраля в ходе встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым министр труда, занятости и социального развития ЧР Усман Баширов.

Рабочие за работой Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Безработица в Чеченской Республике снизилась до 8%. Это допандемийный показатель», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным минтруда, в настоящее время в базе имеются 2569 вакансий, при этом будут созданы дополнительные рабочие места при реализации 618 инвестиционных проектов. Как отметил Кадыров, для трудоустройства появятся 11 тыс. новых вакансий. Работу по подготовке специалистов, необходимых для работы на новых предприятиях, глава региона поручил организовать министру труда.

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