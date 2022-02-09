Мадрид, 9 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Совет министров Испании одобрил королевский указ, предусматривающий помощь в размере трех миллионов евро для улучшения цифровых компетенций в сельской местности. Об этом пишет агентство EFE.

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Королевский указ устанавливает нормативную базу для этих субсидий на 2022 год и 2023 год.

Субсидии предназначены для агропродовольственного сектора в рамках национальной программы развития сельских районов, софинансируемой фондами Евросоюза.