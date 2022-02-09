Канберра, , 11:58 — REGNUM В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование по факту утверждений бывшего австралийки года Грейс Тейм о том, что ей звонили с угрозами после ее публичной критики премьер-министра Скотта Моррисона. Об этом стало известно 9 февраля, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Тейм выступила с публичным обращением в Национальном пресс-клубе, где рассказала, что с ней связался старший сотрудник финансируемой государством организации и попросил воздержаться от каких-либо «обличительных» высказываний о Моррисоне. Всего через несколько часов после того, как бывшая «австралийка года» рассказала эту историю, министр по защите женщин Энн Растон заявила, что начато расследование.

В пресс-службе премьер-министра Моррисона заявили, что любой подобный звонок Тейм будет считаться «неприемлемым». Активистке также были принесены извинения.

«Премьер-министр не санкционировал и не будет санкционировать подобные действия и всегда стремился относиться к госпоже Тейм с достоинством и уважением», — заверили в пресс-службе Моррисона.