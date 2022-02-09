Москва, 9 февраля 2022, 11:13 — REGNUM В 2022 году в России планируется ввести в эксплуатацию 145 новых спортивных объектов. Об этом 9 февраля сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
Government.ru

По его словам, создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов правительства.

«В этом году свои двери для профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей откроют 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся в более чем 50 регионах нашей страны», — сказал Чернышенко.

На возведение объектов из федерального бюджета будет выделено свыше 21 млрд рублей.

Среди крупных объектов, которые планируется открыть в 2022 году, зампред правительства назвал УСК «Президентский» в Магадане, ледовую арену для кёрлинга во Владивостоке, многофункциональную ледовую арену в Новосибирске, а также «Арену Омск» и многофункциональный спорткомплекс в Краснодаре.