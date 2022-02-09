Москва, 9 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В 2022 году в России планируется ввести в эксплуатацию 145 новых спортивных объектов. Об этом 9 февраля сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

По его словам, создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов правительства.

«В этом году свои двери для профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей откроют 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся в более чем 50 регионах нашей страны», — сказал Чернышенко.

На возведение объектов из федерального бюджета будет выделено свыше 21 млрд рублей.

Среди крупных объектов, которые планируется открыть в 2022 году, зампред правительства назвал УСК «Президентский» в Магадане, ледовую арену для кёрлинга во Владивостоке, многофункциональную ледовую арену в Новосибирске, а также «Арену Омск» и многофункциональный спорткомплекс в Краснодаре.