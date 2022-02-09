Тбилиси, , 11:12 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 9 февраля привезли в Тбилисский городской суд для участия в очередном заседании о растрате бюджетных средств в размере $2,7 млн. Трансляцию из зала суда разрешили вести «Общественному телевидению».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Экс-президент во время своего выступления вместо ответов по существу стал показывать фотографии дорогих домов высокопоставленных чиновников, в том числе прокуроров. Заявления Саакашвили вызвали жаркие споры в суде: кричать начали сам экс-президент, его адвокаты, а также прокурор.

Судья Бадри Кочламазишвили заявил, что закроет сделает слушания закрытыми, если стороны не сохранят спокойствие.

Как сообщает телеканал «Мтавари архи», заседание в Тбилисском суде проходит на фоне акции протеста. Возле здания суда собрались сторонники Саакашвили. Они считают его невиновным.

Напомним, Саакашвили обвиняют в растрате государственных денег в бытность президентом на развлечения и приобретение личных вещей. Его сторонники называют это дело «делом о пиджаках».