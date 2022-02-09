Москва, , 11:11 — REGNUM В Госдуме возмущены очередным зверским преступлением, совершенным мигрантами, и настаивают на комплексном решении проблемы.

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«Очередное зверское преступление, совершенное мигрантами. Бросается в глаза чрезмерная, просто садистская жестокость заезжих подонков!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Он обратил внимание на то, что, по сообщениям, грабители и убийцы ранее работали где-то на стройке.

«Это те самые «рабочие руки», без которых никак не сможет обойтись российская экономика, как нас уверяют в либеральном блоке правительства. А руки-то по локоть в русской крови. Необходимо самым жестким образом решать вопрос с миграцией из среднеазиатского региона. Это вопрос здоровья и жизни наших сограждан, вопрос национальной безопасности!» — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в подмосковной Истре полицейские задержали четверых грабителей, напавших с битами на магазин в селе Новопетровское и убивших продавщицу. Грабители похитили 96 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

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