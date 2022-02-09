Москва, 9 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Сотрудники на удалённом режиме работы есть сегодня в каждой второй российской компании (51%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Удаленная работа

В четырёх из десяти компаний дистанционно на дому работает более 30% персонала. В Москве и Санкт-Петербурге «удалёнка» распространена больше, чем в других городах России — в 68% и 63% компаниях соответственно.

Чаще всего удалённо работают IT-отделы, бухгалтерия, отделы продаж и подразделения по работе с персоналом. Увеличить число сотрудников на «удалёнке» планируют 15% работодателей России, в Москве — 17% в Санкт-Петербурге — 16%.

Опрос проведён 2−7 февраля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 174 населённых пунктах РФ.

ИА REGNUM сообщало, из-за пандемии коронавируса сотрудники российских компаний чаще всего работают удалённо в сфере IT-технологий (22%), управления персоналом (21%) и в сфере продаж (17%).

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