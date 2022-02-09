Белгород, 9 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Женщина 1993 года рождения и её двухлетний ребёнок госпитализированы после отравления угарным газом в квартире одного из многоэтажных домов в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоэтажные дома

По предварительным данным, ЧП произошло 8 февраля на улице Мичурина. Пострадавшие доставлены для лечения в областную детскую больницу. Следователи изъяли документы, касающиеся обслуживания и эксплуатации газового оборудования в квартире.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.