Тамбов, 9 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Тамбове выявили нарушения в городской клинической больнице № 4 после жалобы пациентки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Тамбовской области Владимира Репина.

Мозг

В августе 2021 года женщина консультировалась у нейрохирурга Тамбовской областной больницы, который назначил компьютерное исследование сосудов головного мозга по квоте. До декабря 2021 года исследование не было проведено, и дальнейшего лечения пациентка не получила. Состояние её здоровья ухудшилось, за четыре месяца женщина была госпитализирована два раза. После этого её совсем перестали госпитализировать, а лечащий врач не знал, какое лечение ей назначить.

Уполномоченный обратился в управление здравоохранения области с просьбой провести проверку и ускорить медицинское исследование. Жалобы подтвердились. Пациентке принесли извинения, к виновному применили «меры реагирования». Женщина снова госпитализирована и наконец пройдёт рекомендованное исследование.

Главврачу дали поручение усилить контроль за оказанием медицинской помощи и не допустить повторения подобных ситуаций.