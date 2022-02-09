Москва, 9 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Десятую часть городского транспорта нужно перевести на водородное топливо к 2030 году, считают в российском Министерстве энергетики. Об этом сообщает 9 февраля РБК, ссылаясь на проект технологической стратегии развития водородной отрасли.

Admgor.nnov.ru Автобусы

В документе, разработанном Российским энергетическим агентством при Минэнерго, также говорится о необходимости развивать в стране водородную заправочную инфраструктуру. В Минэнерго сообщили, что проект стратегии направлен на согласование в профильные ведомства, до 10 марта ожидается его внесение в правительство.

«Минэнерго предложило перевести 10% городского и междугородного пассажирского транспорта на водород к 2030 году, а также развивать водородную заправочную инфраструктуру в России», — говорится в публикации.

В подведомственной Минтрансу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая поставляет городской пассажирский транспорт в регионы, считают такую задачу нереалистичной. Предварительные оценки показали, что стоимость даже 10% водоробусов будет для многих регионов неподъёмной, и это без учёта необходимой инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России летом 2021 года утвердило концепцию развития низкоуглеродной водородной энергетики до 2050 года. Предполагается, что к этому сроку РФ будет принадлежать по меньшей мере пятая часть мирового рынка водорода, а ежегодно экспортировать страна будет от 15 млн до 50 млн т водорода.

Читайте также: Россия может стать одним из лидеров водородной энергетики — эксперт