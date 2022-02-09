София, , 11:04 — REGNUM Сотрудники Болгарской академии наук (БАН) объявили о намерении провести масштабную акцию протеста, требуя повышения заработной платы, увеличения льгот и субсидий для ученых, а также выделения дополнительных государственных средств на болгарскую науку в целом. Об этом 9 февраля пишет софийская газета «Дума».

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»Сегодня в Болгарии профессора получают намного меньшую зарплату, чем начинающие преподаватели, а разработка научных проектов не проводится из-за отсутствия финансирования, — резюмировал директор Института изучения искусств БАН Эмануэль Мутафов. — Чаша нашего терпения лопнула, мы выйдем на центральные улицы Софии, и тогда правительство поймет, что ученых нельзя недооценивать».

Дата проведения акции не уточняется. Предполагается, что организаторы протестных мероприятий попытаются предварительно встретиться с министром образования и науки (МОН) Болгарии Николаем Денковым.

Ранее правительство Болгарии предусмотрело в проекте бюджета на 2022-й год увеличение финансирования БАН на 2 млн левов ($1,17 млн). Как утверждают эксперты, этих денег не хватит даже для регулярной выплаты заработной платы в структуре.