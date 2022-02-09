Георгиевск, Ставропольский край, , 11:03 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. По появившимся предварительно данным, девочку сбил водитель, скрывшийся с места происшествия. Инцидент произошел в станице Незлобной 7 февраля. В настоящее время управлявший транспортным средством установлен, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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«Сотрудниками Госавтоинспекции Георгиевского округа разыскан водитель, который предположительно сбил школьницу и покинул место ДТП. <…> Согласно ПДД, водитель обязан был сообщить о происшествии в органы внутренних дел. Кроме того, водитель оставил место ДТП», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Как пояснил 45-летний житель Кировского округа, который находился за рулем автомашины «ВАЗ-2110», после того как сбил ребенка, он остановился и предложил девочке вызвать скорую помощь, но та попросила отвезти её домой. Позже её родители обратились к врачам, и оказалось, что у ребенка перелом руки.

По данным ГИБДД, ДТП произошло из-за того, что водитель не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на школьницу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.