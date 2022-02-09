Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM В Ростовской области в 2021 году лекарствами от COVID-19 обеспечили более 235 тыс. пациентов. За год на закупку препаратов было направлено почти 762 млн рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве.

Лекарство Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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В настоящее время медицинскими препаратами обеспечено более 27 тыс. человек.

«На амбулаторном режиме лечения находятся 36,5 тысячи пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них 27 639 пациентов получают бесплатные лекарства», — уточнил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области, по данным на утро 8 февраля, зарегистрировано 241 842 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии выздоровели 192 044 ковид-пациента. Более 10 тыс. пациентов не смогли победить COVID-19.

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