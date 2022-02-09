Минск, 9 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Для осуществления контроля готовности военных РФ к участию в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость» в Белоруссию прибыл начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Kremlin.ru Валерий Герасимов

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации к участию в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость», — говорится в сообщении.

Также указывается, что названные военные учения являются последним этапом проверки войск двух стран, которая стартовала в январе после соответствующего решения президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-8МТВ армейской авиации российской авиабазы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), расположенной вблизи столицы Армении Еревана, выполнили в условиях высокогорной местности учебно-тренировочные полёты.