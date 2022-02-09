Душанбе, , 11:02 — REGNUM Автодорога Душанбе — Худжанд, которая была закрыта вечером 8 февраля, открыта для движения в одном направлении. Об этом 9 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на компанию, обслуживающую данную дорогу.

Лавина Цитата из к/ф «Невозможно – это не навсегда». реж Александр Гуков. 2019. Россия

«Пока мы разрешили движение со стороны Худжанда. Позже планируем восстановить движение и со стороны Душанбе», — сказал изданию источник в компании.

По его словам, за вчерашнее сутки сошло пять снежных лавин, два из них были крупные.

«Дорога всю ночь очищалась от снежных завалов и обрабатывалась противоскользящими средствами. На 69 километре автотрассы, где обычно сходят много лавин, в безопасное место были эвакуированы 10 фур», — сообщил источник.