Уфа, 9 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Модульные конструкции предложили использовать предпринимателям при строительстве объектов придорожного сервиса в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Peoples Temple Jonestown Gallery Кафе

Сообщается, что премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров посетил первый в республике объект придорожного сервиса из модульной конструкции, который был возведен на трассе М-5 «Урал» в Уфе. Этот комплекс начал функционировать в качестве пилотного проекта для дальнейшего быстрого развертывания в серийном масштабе. В нем разместилось кафе на 15 посадочных мест с отдельными туалетными комнатами для посетителей и для людей с ограниченными возможностями, а также молельная комната.

Стоимость такого модуля с учетом внешней и внутренней отделки и используемых материалов составляет порядка шести млн рублей. Бизнесменам предлагается использовать такие быстровозводимые модульные конструкции, которые обладают долгим сроком службы и эстетическим внешнем видом.

«Там, где бизнес пока медленно развивается, нами принято было решение создавать условия для того, чтобы потом сдавать помещения в аренду предпринимателям. Изготовление такого павильона стало пробным для республики. Сейчас мы узнали у арендатора, что необходимо будет изменить и улучшить», — приводит пресс-служба слова Назарова. Отмечается, что такие комплексы появятся на всей территории Башкирии и к 2024 году удастся существенно улучшить ситуацию с объектами придорожного сервиса в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены открыть одну тысячу новых объектов придорожного сервиса.