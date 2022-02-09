Киев, 9 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли будет выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Он добавил, что от Зеленского украинский народ и международное сообщество ждёт мира на Донбассе. При этом руководство страны не раз заявляло о готовности выполнять Минские соглашения, однако по факту слова расходились с делом, подчеркнул Василец. Киев уже многократно брал на себя обязательства по урегулированию ситуации в Донбассе и не выполнял их. Политик подчеркнул, что на данный момент «эти обязательства полностью не исполняются».

«Уже многократно президент Зеленский обманывал украинский народ, причём делал это публично. Надеяться на то, что в этот раз он не соврал, я думаю, что не стоит», — заявил в утреннем стриме RT «Летучка» политик.

Василец добавил, что украинский народ точно так же оценивает это заявление Зеленского.

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«Тут от перемены мест слагаемых сумма не меняется», — подытожил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, президентФранции Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским 8 февраля заявил, что глава Украины подтвердил намерение Киева выполнять Минские соглашения.

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