Барнаул, , 11:00 — REGNUM В Алтайском крае, где проблема с бездомными животными стоит очень остро, тоже готовят предложения по изменению в федеральное законодательство. Это следует из официальной информации парламента региона по итогам визита председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергея Серова и его заместителя Вячеслава Лаптева в барнаульский приют «Ласка».

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По словам замруководителя приюта Софьи Куликовой, животные имеют право на «мотивированную» агрессию, так как оказались на улице по воле людей, соответственно, общество должно мириться с последствиями своих действий. Среди депутатов не все согласны с такой позицией хотя бы потому, что животных выбрасывают отдельные люди, а учиться с ними жить и привыкать к опасному соседству должны все.

По мнению Сергея Серова, нужно любым законным и разумным способом убрать животных с улиц, так как оправдать угрозу жизни и травмы покусанных граждан правом собак на агрессию нельзя. Парламентарий выступает за то, чтобы любым законным и разумным способом убрать животных с улиц, так как оправдать угрозу жизни и травмы покусанных граждан правом собак на агрессию нельзя.

В чем точно сходятся депутаты и зоозащитники: ответственность за выброшенных животных должна лежать на бывших хозяевах. Как рассказал Сергей Серов, профильный комитет АКЗС уже формирует предложения в федеральное законодательство, согласно которым чипирование домашних животных (в первую очередь — собак) должно быть обязательным. Параллельно с этим комитет предлагает внести в КоАП РФ изменения, которые предусматривают введение значительных штрафов за выброшенное животное или свободный выгул собак.

Для особо агрессивных и опасных собак, которым не нашелся владелец, комитет предлагает применять гуманные способы усыпления.

«До 2016 года такая норма действовала. После ее отмены мы наблюдаем значительное ухудшение ситуации. По стране уже есть несколько случаев нападений со смертельным исходом. Мы обсудили свои предложения с другими регионами и нашли поддержку», — пояснил Сергей Серов.

Кроме того, комитет обратится к федеральным властям с просьбой предусмотреть возможность выделения из федерального бюджета субвенций субъектам для строительства и обустройства государственных приютов для животных без владельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива внесения поправок в федеральное законодательство об ответственном обращении с животными возникла в Забайкалье, где в конце января 2022 года стая собак растерзала 7-летнюю девочку. По мнению главы региона Александра Осипова, для таких регионов, как Забайкалье, «нынешнее требование возвращать беспризорных животных в прежние места — это не обеспечивающее безопасность людей требование законодательства и его надо корректировать». В регионе уже возводят временные вольнеры для животных.

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