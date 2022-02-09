Москва, 9 февраля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Визит главы немецкого МИД в Киев оказался абсолютно безрезультатным и провальным. Об этом 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Цитата из трансляции министерства иностранных дел Украины Совместная пресс-конференция министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Германии Анналены Бербок

«Дёрнул же черт «зеленую принцессу» Анналену Бербок прилететь в Киев. Так наверняка думает сейчас ее начальник Олаф Шольц, да и она сама», — заявил эксперт.

По мнению политолога, итоги поездки главы МИД Германии на Украину — нулевые. По плану, она и ее французский коллега должны были посетить Киев вдвоем. В этом случае поездка имела бы смысл в качестве подготовки визита Макрона и Шольца на Украину. Но то ли из-за несогласованной позиции, то ли просто по глупости Бербок в Киев прилетела, а французский министр от визита отказался. В результате от встречи отказался и президент Украины Владимир Зеленский. В итоге глава МИД Германии оказалась в глупейшем положении, убеждён Борисов.

«Она в Киеве, а для чего — непонятно. Реальной повестки дня нет. Из этого все дальнейшие вытекающие последствия. Она посетила мемориал голодомора, которые ее лично и народа Германии не касается, но не возложила венки и не склонила колено перед мемориалом холокоста. Хотя это было бы логичнее ожидать от немецкого дипломата. Это примерно как если бы в поездке в Россию она проигнорировала бы Вечный огонь на могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а вместо этого посетила бы, скажем, Катынь». Тимофей Борисов

В конце концов, она могла бы посетить как мемориал голодомора, так и Бабий Яр. В этом случае еще можно было бы говорить о какой-то протокольной логике, полагает эксперт.

«В общем, поездка в Киев — это один сплошной провал Анналены Бербок. Не удивлюсь, если еврейские организации в Берлине и Киеве обратят на этот факт внимание» — заключил Борисов.

Напомним, что ранее глава немецкой дипломатии Анналена Бербок посетила с визитом Украину, где встретилась со своим коллегой Дмитрием Кулебой. При этом встреча с президентом Украины не состоялась.