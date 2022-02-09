Политолог: Визит «Зелёной принцессы» в Киев полностью провалился
Москва, 9 февраля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Визит главы немецкого МИД в Киев оказался абсолютно безрезультатным и провальным. Об этом 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
«Дёрнул же черт «зеленую принцессу» Анналену Бербок прилететь в Киев. Так наверняка думает сейчас ее начальник Олаф Шольц, да и она сама», — заявил эксперт.
По мнению политолога, итоги поездки главы МИД Германии на Украину — нулевые. По плану, она и ее французский коллега должны были посетить Киев вдвоем. В этом случае поездка имела бы смысл в качестве подготовки визита Макрона и Шольца на Украину. Но то ли из-за несогласованной позиции, то ли просто по глупости Бербок в Киев прилетела, а французский министр от визита отказался. В результате от встречи отказался и президент Украины Владимир Зеленский. В итоге глава МИД Германии оказалась в глупейшем положении, убеждён Борисов.
В конце концов, она могла бы посетить как мемориал голодомора, так и Бабий Яр. В этом случае еще можно было бы говорить о какой-то протокольной логике, полагает эксперт.
«В общем, поездка в Киев — это один сплошной провал Анналены Бербок. Не удивлюсь, если еврейские организации в Берлине и Киеве обратят на этот факт внимание» — заключил Борисов.
Напомним, что ранее глава немецкой дипломатии Анналена Бербок посетила с визитом Украину, где встретилась со своим коллегой Дмитрием Кулебой. При этом встреча с президентом Украины не состоялась.