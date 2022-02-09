Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Студия Flying Squirrel Entertainment назвала дату релиза своей исторической многопользовательской игры Battle Cry of Freedom, действие которой будет происходить в США XIX века. Об этом 9 февраля сообщает портал DSOGaming.

Гражданская война в США (1861-1865)

Разработчики сообщили, что игра, выполненная в виде от первого и третьего лица, выйдет 1 марта 2022 года на ПК (сервис Steam). Её сюжет расскажет о ходе Гражданской войны в США, геймерам предоставят возможность сражаться как за Союз, так и за Конфедерацию. Авторы игры также выпустили новый трейлер.

Для справки: в сражениях Battle Cry of Freedom смогут участвовать до 400 игроков. В игре также будет присутствовать режим Commander Battles, в рамках которого геймеры смогут контролировать роту солдат, управляемых искусственным интеллектом игры. «Движок» также будет поддерживать разрушаемое окружение и реальную физику огнестрельного оружия.