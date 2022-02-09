Москва, 9 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов настаивает на запрете детям мигрантов посещать государственные школы.

Milonov.ru Виталий Милонов

«Если мигрант приехал сюда с детьми, пусть он отдает ребенка либо в платную школу, либо оставляет детей дома, нам дети мигрантов здесь точно не нужны», — сказал Милонов в эфире «Общественной службы новостей».

Он обратил внимание на проблему переполненности классов детьми мигрантов, что негативно влияет на безопасность.

«Есть школы, где мигранты создают этнические группировки и избивают местных детей. Этого не должно быть», — уверен парламентарий.

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