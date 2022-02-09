Бразилиа, , 10:57 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Жаира Болсонару состоится утром 16 февраля. Об этом сообщает бразильский портал Globo.

Жаир Болсонару Camara.leg.br

«Ожидается, что Болсонару прибудет в российскую столицу во вторник, 15 февраля, во второй половине дня. <…> Встреча [с президентом РФ Владимиром Путиным] запланирована на утро 16 февраля, после чего состоится обед в здании правительства РФ», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, помимо российского лидера, Болсонару встретится с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, после чего примет участие во встрече российских и бразильских бизнесменов. По данным издания, вместе с Болсонару в Москву приедут несколько министров.