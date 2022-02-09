Брянск, , 10:58 — REGNUM В Брянской области за минувшие сутки выписано после выздоровления 783 ковид-пациента, госпитализированы 92 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано ещё семь летальных исходов.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего в Брянской области подтверждено 117 237 случаев заболевания COVID-19, из них 1642 диагноза установлены за последние сутки. Лаборатории региона в целом провели 1 450 313 исследований на коронавирус. Выздоровели 99 993 жителя.

Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3 317 пациентов.