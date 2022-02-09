Дакка, , 10:55 — REGNUM Пятеро жителей России, которые работали на строительстве АЭС «Руппур» в Бангладеш, умерли ненасильственно и также их смерть не связана с производственными травмами. Об этом 9 февраля говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ в указанной стране.

Строительство АЭС в Бангладеш Ase-ec.ru

Уточняется, что российскому диппредставительству известно о том, что в период с 26 января по 6 февраля умерли пять граждан РФ, которые работали на проекте строительства АЭС «Руппур» в Бангладеш.

«В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры для окончательного установления причин смерти. По имеющимся данным, смерть россиян не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время организации-работодатели контактируют по этому вопросу с полицией страны и родственниками погибших, и добавляется, что российской диппредставительство занимается оформлением необходимых документов для отправки на родину тел умерших.

«Следим за развитием ситуации и выражаем глубокие соболезнования семьям скончавшихся соотечественников», — заключается в сообщении.

Отметим, накануне стало известно, что на строительстве АЭС «Руппур» в Бангладеш пять граждан РФ погибли по разным причинам в течение 11 последних дней.