Брюссель, , 10:55 — REGNUM Несмотря на то, что Польша и Чехия пришли к внесудебному мирному соглашению по поводу работы угольной шахты «Турув», и Прага отозвала иск против Варшавы из Суда ЕС, Еврокомиссия все равно требует от Польши уплаты наложенного ранее Судом ЕС штрафа. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Так, 8 февраля Еврокомиссия направила польским властям письмо с требованием заплатить штраф за первый месяц работы шахты «Турув», иначе эти средства будут изъяты из фондов ЕС предназначенных Польше. Речь идет о 15 миллионах евро плюс проценты. Через 10 дней, в случае неуплаты, Брюссель вычтет эти деньги из фондов ЕС, предназначенных Польше.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сказал журналистам, что Варшава будет «использовать различные правовые средства, чтобы не платить за несправедливо наложенные штрафы».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС. В начале текущего месяца стороны пришли к соглашению.