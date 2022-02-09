Алжир, , 10:57 — REGNUM Представители министерства транспорта Алжира сообщили об открытии новой регулярной коммерческой линии с Мавританией. Об этом сообщает телеканал Algeria 24 со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, морской сообщение между странами будет запущено по линии «Алжир-Нуакшот» в четверг, 10 февраля.

«Решение принято во исполнение директив президента республики Алжир относительно продвижения не углеводородного экспорта, воплощения политики правительства по выходу на перспективные африканские рынки за счет развития различных видов транспорта», — сообщили в правительстве Алжира.