Красноармейский район, Саратовская область, 9 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В школе №22 села Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области педагога отстранили от работы в связи с утерей медицинской книжки по вине работников медучреждения. Региональным министерством образования была организована проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

Класс в сельской школе

Согласно действующему законодательству, педагогические работники обязаны проходить периодические медосмотры по направлению работодателя, проводимые за счёт средств местного бюджета. Если педагог не прошёл медосмотр, работодатель обязан отстранить его от работы, пояснили в министерстве образования Саратовской области.

В данном случае у педагога не имелись медкнижка или иной подтверждающий прохождение медосмотра документ, руководитель образовательного учреждения принял решение об отстранении учителя от работы.

«Директор школы действовал в соответствии с нормами трудового законодательства. В поликлинике подтвердили, что преподаватель действительно прошла медосмотр в августе, но её медкнижка утеряна по вине работников медучреждения. Полагаем целесообразным со стороны администрации ЦРБ Красноармейского района принять решение о возможности допуска педагога к работе и взять на себя ответственность за восстановление медицинской книжки», — подчеркнул министр образования области Михаил Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года по причине отсутствия прививки от коронавируса в Ижевске отстранили от работы 15 сотрудников образовательных организаций.

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