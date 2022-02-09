Москва, , 10:52 — REGNUM Более 75% педагогов в российских школах имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, представленные в презентации Минпросвещения РФ за декабрь 2021 года на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

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«76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ», — свидетельствуют данные из презентации министерства.

Ведомство также отмечает, что в субъектах РФ применяются различные подходы к оплате труда педагогов, по причине чего существует непрозрачность начисления надбавок и принципов учёта выплат.

Напомним, МРОТ в 2021 году составил 12,8 тысяч рублей.