Истра, Московская область, 9 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Четверых подозреваемых в нападении на магазин в городском округе Истре Московской области задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Https://38.мвд.рф Задержание

«Следователем следственного отдела по г. Истра ГСУ СК России по Московской области задержаны четверо граждан одного из соседних государств, подозреваемых в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч.4 ст.162 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следователей, в ночь на 9 февраля четверо вооруженных бейсбольными битами мужчин вошли в магазин, где напали на директора торговой точки и ее супруга, а также на продавца-кассира.

Уточняется, что нападавшие нанесли указанным лицам множественные удары битами и похитили из кассы денежные средства в размере свыше 71 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления. При этом из-за полученных телесных повреждений продавец-кассир скончалась на месте, а директор магазина и ее супруг были госпитализированы.

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям с участием сотрудников УУР ГУ МВД России по Московской области совмесно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Истра и СпецСГ ГСУ СК России по Московской области подозреваемые задержаны по «горячим следам», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате нападения четырех неизвестных грабителей на магазин в городском округе Московской области Истра погибла продавщица.