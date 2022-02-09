Севастополь, 9 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Недействительным договор купли-продажи земельного участка у крепости Чембало признан решением Балаклавского районного суда Севастополя, об этом сообщается на сайте суда. Истцом по делу выступил покупатель участка.

Александр Полегенько ИА REGNUM Генуэзская крепость Чембало в Балаклаве

«При заключении сделки по отчуждению земельного участка продавец не сообщил покупателю о невозможности осуществления на нем строительства, в виду того, что спорный земельный участок расположен вблизи крепости Чембало и отнесен к землям особо охраняемых территорий и объектов», — уточнили в суде.

По решению суда земельный участок подлежит возврату продавцу, продавец должен вернуть деньги, полученные при заключении сделки, покупателю. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.