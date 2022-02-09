Кострома, 9 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Костромской области вновь начали открывать дополнительные койки для больных COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Adm44.ru Койка

Для приёма взрослых и несовершеннолетних подготовили 175 мест в Волгореченской городской больнице, Галичской окружной больнице, Буйской центральной районной больнице.

Таким образом в 12 медучреждениях Костромы, Волгореченска, Буя, Галича, Нерехты, Вохмы и Шарьи открыто 935 коек. По данным депздрава на 9 февраля они загружены на 78%.

С момента выявления первых случаев «Омикрона» количество госпитализированных в «красные зоны» в крайне тяжёлом и средне тяжёлом состоянии увеличилось в 3 раза — до 732 человек. На дому сейчас лечатся 5978 больных с диагнозом COVID-19. Это в 4,5 раза больше, чем было 25 января.

В случае необходимости медики готовы развернуть до 1500 койко-мест в ковид-стационарах. Резерв составляет 565 мест.