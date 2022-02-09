Москва, , 10:54 — REGNUM Впервые участниками проекта «Слава России» стали дети и молодёжь не только из всех регионов России, но и 11 зарубежных государств, включая Пуэрто-Рико и Суринам.

Детские рисунки Андрей Репин, ИА REGNUM

Подведены итоги III Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Слава России». 15 394 работы поступили от российских и иностранных участников из 12 стран. Организатором проекта выступила АНО Центр культурных проектов «Развитие» при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Марина Сушкова, — Главным удивлением для нас стало то, что проектом заинтересовались жители иностранных государств. Участниками конкурса стали дети из Италии, Армении, Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана. Нам даже пришли работы из таких стран как Бангладеш, Пуэрто-Рико и Суринам! При этом участники из всех стран прислали творческие работы о людях и событиях, составляющих славу России!» «Мы проводим конкурс третий раз и очень рады, что география проекта с каждым разом становится масштабнее. В этом году в конкурсе приняли участие дети и молодежь из всех без исключения регионов России. И что особенно приятно, из самых удаленных поселков и даже островов, — рассказала руководитель проекта, — Главным удивлением для нас стало то, что проектом заинтересовались жители иностранных государств. Участниками конкурса стали дети из Италии, Армении, Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана. Нам даже пришли работы из таких стран как Бангладеш, Пуэрто-Рико и Суринам! При этом участники из всех стран прислали творческие работы о людях и событиях, составляющих славу России!»

Стать участниками проекта могли дети и молодёжь от 5-ти до 20-ти лет. Для этого необходимо было заполнить заявку на сайте конкурса и прикрепить в электронном виде рисунок и мини-сочинение.

Конкурсные работы были разделены на 16 номинаций, в каждой из них выбраны финалисты и определены победители. Всего 134 участника и учебных заведения отмечены отдельными дипломами и наградами организаторов и ещё 246 — партнёрами. При этом, все без исключения участники конкурса получили поощрительные именные дипломы, а преподаватели — благодарственные письма.

Победители выиграли ценные призы — сертификаты на покупку в онлайн — магазине для творчества номиналом до 20 000 рублей, а также призы от партнёров конкурса. Кроме этого, отдельно было разыграно 12 бонусных призов.

«Хочется отметить большое количество интересных, самостоятельных и очень добрых работ. И это очень отрадно, так как главная задача конкурса — повысить историческую грамотность, вдохновить детей и молодёжь к изучению славных событий из нашей истории, биографий Героев Отечества и великих людей, составляющих славу России, разбудить у подрастающего поколения интерес к истории своей семьи и малой Родины, — говорит директор конкурса «Слава России» Наталия Зимина. — Нам важно, чтобы самим детям было интересно, мы — за патриотическое воспитание «нескучного формата». Конкурс «Слава России» — для массового участия, а не для выявления единичных суперталантов и шанс на победу есть у каждого».

Среди победителей конкурса «Слава России» традиционно дети из обычных школ, а не только художественных. Есть дети с ОВЗ, дети трудной судьбы.

Жюри обращало внимание, прежде всего, на самостоятельность выполнения и оригинальность работы. «Когда юный автор рисует и пишет о том, что ему действительно интересно, от души, это всегда подкупает, такие работы становятся победителями, — отмечает Наталия Зимина. — Дети продолжают нас удивлять: порой они рисуют и пишут о таких исторических событиях, о которых мы сами и не знали, увлекательно рассказывают о традициях разных народов, о достопримечательностях и героях своей малой Родины».

Например, работа «История одной дружбы» Варвары Барабановой из Екатеринбурга рассказывает о дружбе маршала Георгия Жукова и писателя Павла Бажова, не многие взрослые знают эту историю. Софья Захарова из Шадринска посвятила свою работу Александру Грибоедову, представив его в первую очередь как композитора, а не как известного писателя и дипломата.

Очень большое впечатление производит работа восьмилетней Дарьи Курочкиной из Новосибирска «Следы войны»: на рисунке изображён затонувший самолёт, а в сочинении говорится: «Пройдут года, а может и века, мы будем находить на дне военные машины. Не надо больше войн, ни мусора, ни грязи. Пусть океан живёт, и дышит, он прекрасен».

Больше всего работ — 2506 — поступили в номинацию «Малая Родина». Здесь дети рассказывали о своих городах и населенных пунктах, рисовали места, которых уже нет, делились историями своих семей.

Работы всех участников опубликованы на сайте проекта и в группах конкурса в социальных сетях. Участие для детей и наставников было бесплатным на всех этапах.

«Слава России — не просто творческий конкурс, это — активная площадка для неограниченного общения участников, педагогов, родителей и друзей. В группе конкурса ВКонтакте круглосуточно в беседах рассказывают, как создавали работы (на уроке в школе, или всей семьёй разбирая архивы), обмениваются опытом, просят совета. Мы действительно стали большой многонациональной и многодетной семьёй. У нас много постоянных участников, которые с радостью помогают новичкам, и, порой опережая администраторов группы, отвечают на вопросы. У нас очень добрая, семейная обстановка и для нас важен каждый участник — если забыли свой номер, не правильно оформили работу — мы связываемся с каждым и помогаем решить все вопросы. За время конкурса мы ответили на тысячи звонков, сообщений и писем», — рассказала журналистам Марина Сушкова.

В ближайшие месяцы состоятся шесть церемоний награждения, главная из которых пройдет в Москве. Также будут организованы выставки работ в столице России, республике Северная Осетия — Алания и других регионах. В рамках проекта в период с конца февраля по апрель состоятся открытые конференции для педагогов на тему «Новые формы и методы историко-патриотического воспитания детей и молодёжи».

Организаторы конкурса благодарят партнёров проекта: «Российскую Ассоциацию Героев», телеканал «СПАС», Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Благотворительный фонд им. В. М. Халилова, ГБОУ Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героев спецназа города Беслана, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ), Благотворительный фонд содействия сохранению национально-культурного наследия «Перекличка Поколений», Общероссийскую общественную организацию Семей погибших защитников Отечества, Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «ГРАД КИТЕЖ», Федерацию парусного спорта Чеченской Республики, Благотворительный фонд помощи людям с ментальными нарушениями и их семьям «Единение».