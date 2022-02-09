Москва, 9 февраля 2022, 10:54 — REGNUM Впервые участниками проекта «Слава России» стали дети и молодёжь не только из всех регионов России, но и 11 зарубежных государств, включая Пуэрто-Рико и Суринам.
Подведены итоги III Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Слава России». 15 394 работы поступили от российских и иностранных участников из 12 стран. Организатором проекта выступила АНО Центр культурных проектов «Развитие» при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.
Стать участниками проекта могли дети и молодёжь от 5-ти до 20-ти лет. Для этого необходимо было заполнить заявку на сайте конкурса и прикрепить в электронном виде рисунок и мини-сочинение.
Конкурсные работы были разделены на 16 номинаций, в каждой из них выбраны финалисты и определены победители. Всего 134 участника и учебных заведения отмечены отдельными дипломами и наградами организаторов и ещё 246 — партнёрами. При этом, все без исключения участники конкурса получили поощрительные именные дипломы, а преподаватели — благодарственные письма.
Победители выиграли ценные призы — сертификаты на покупку в онлайн — магазине для творчества номиналом до 20 000 рублей, а также призы от партнёров конкурса. Кроме этого, отдельно было разыграно 12 бонусных призов.
Среди победителей конкурса «Слава России» традиционно дети из обычных школ, а не только художественных. Есть дети с ОВЗ, дети трудной судьбы.
Жюри обращало внимание, прежде всего, на самостоятельность выполнения и оригинальность работы. «Когда юный автор рисует и пишет о том, что ему действительно интересно, от души, это всегда подкупает, такие работы становятся победителями, — отмечает Наталия Зимина. — Дети продолжают нас удивлять: порой они рисуют и пишут о таких исторических событиях, о которых мы сами и не знали, увлекательно рассказывают о традициях разных народов, о достопримечательностях и героях своей малой Родины».
Например, работа «История одной дружбы» Варвары Барабановой из Екатеринбурга рассказывает о дружбе маршала Георгия Жукова и писателя Павла Бажова, не многие взрослые знают эту историю. Софья Захарова из Шадринска посвятила свою работу Александру Грибоедову, представив его в первую очередь как композитора, а не как известного писателя и дипломата.
Очень большое впечатление производит работа восьмилетней Дарьи Курочкиной из Новосибирска «Следы войны»: на рисунке изображён затонувший самолёт, а в сочинении говорится: «Пройдут года, а может и века, мы будем находить на дне военные машины. Не надо больше войн, ни мусора, ни грязи. Пусть океан живёт, и дышит, он прекрасен».
Больше всего работ — 2506 — поступили в номинацию «Малая Родина». Здесь дети рассказывали о своих городах и населенных пунктах, рисовали места, которых уже нет, делились историями своих семей.
Работы всех участников опубликованы на сайте проекта и в группах конкурса в социальных сетях. Участие для детей и наставников было бесплатным на всех этапах.
В ближайшие месяцы состоятся шесть церемоний награждения, главная из которых пройдет в Москве. Также будут организованы выставки работ в столице России, республике Северная Осетия — Алания и других регионах. В рамках проекта в период с конца февраля по апрель состоятся открытые конференции для педагогов на тему «Новые формы и методы историко-патриотического воспитания детей и молодёжи».
Организаторы конкурса благодарят партнёров проекта: «Российскую Ассоциацию Героев», телеканал «СПАС», Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Благотворительный фонд им. В. М. Халилова, ГБОУ Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героев спецназа города Беслана, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ), Благотворительный фонд содействия сохранению национально-культурного наследия «Перекличка Поколений», Общероссийскую общественную организацию Семей погибших защитников Отечества, Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «ГРАД КИТЕЖ», Федерацию парусного спорта Чеченской Республики, Благотворительный фонд помощи людям с ментальными нарушениями и их семьям «Единение».