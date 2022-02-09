Пхёнтхэк, Южная Корея, 9 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. На двух фермах в Южной Корее обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 9 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны

Ylrrw.cn Птичий грипп

По их словам, вирус был обнаружен на ферме в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо, где в общей сложности выращивают порядка 117 тыс. кур-несушек, и на ферме в городе Чонып провинции Чолла-Пукто, где выращивают 51 тыс. кур-бройлеров.

Известно, что с 8 ноября 2021 года в Южной Корее выявили 37 случаев заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

В министерстве отметили, что эксперты приступили к экстренной дезинфекции всех птицефабрик в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.