Душанбе, 9 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Таджикистане самую высокую зарплату получают сотрудники иностранных организаций и представительств, а среди жителей регионов — душанбинцы. Об этом заявила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода на встрече с журналистами.

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«В 2021 году сохранился рост основных показателей уровня жизни населения и средняя зарплата по стране составила 1, 524 тысяч сомони (один доллар — 11,2 сомони), что по сравнению с 2020 годом больше на 148,3 сомони или на 10,8%», — отметила министр.

По ее словам, в разрезе регионов самый высокий показатель средней зарплаты зарегистрирован в Душанбе: в столице зарабатывают по 2,254 тыс. сомони в среднем.

«Самая высокая зарплата у сотрудников иностранных организаций и представительств — 11, 333 тысяч сомони. На втором месте идут финансисты, которые получают в среднем по 4 тысячи сомони в месяц», — отметила министр.

Среди тех, кто хорошо зарабатывает в стране также представители сферы информации и связи (3,1 тыс.), добычи полезных ископаемых (2,786 тыс.), энергетики (2,713 тыс.) и строительства (2,449 тыс.).

«Чуть хуже ситуация у служителей искусства (1,389 тыс.) и госслужащих (1,287 тыс.)», — сообщила Амонзода.