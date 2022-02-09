Москва, 9 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по строительству и реконструкции посадочных площадок в Арктике. Об этом 9 февраля сообщает сайт правительства России.

Цитата из х/ф «Семеро смелых». Реж. Сергей Герасимов. 1936. СССР В Арктике

Площадки будут использовать для авиации — гражданской, санитарной и государственной.

Всего в документе 13 мероприятий, которые планируется реализовать в течение ближайших двух лет.

«В первую очередь планируется утвердить маршрутную сеть социально значимых воздушных перевозок — пассажирских и грузовых. Такие нормативные акты разработают власти регионов, расположенных в Арктической зоне», — пояснили в правительстве.

После этого будет сформирован перечень площадок для строительства. Этим займётся межведомственная комиссия, куда помимо представителей федеральных министерств и Росавиации войдут региональные власти. Следующим этапом станет определение объёмов финансирования проектов.