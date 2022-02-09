Биробиджан, , 10:52 — REGNUM В Биробиджане увеличилось до семи количество учреждений образования, в которых по эпидемическим причинам приостановлен учебный процесс. Решение начать карантин было принято 9 февраля в городских школах №10 и №16, сообщается в Instagram-аккаунте РИА «Биробиджан».

ОРВИ у ребёнка Ponchikov.net

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Занятия отменены до 16 февраля. Ранее на карантин были отправлены ученики пяти школ.

Начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Ерёменко назвала одной из причин закрытия учреждений образования то, что на занятия приходят дети с симптомами ОРВИ. Во время карантина помещения школ будут дезинфицировать.

Как сообщало ИА REGNUM, рекомендацию о закрытии учреждений образования даёт управление Роспотребнадзора республики. Учебный процесс остановлен полностью, «дистанционки» нет.