Кызыл, 9 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Тандинском районе Тувы сотрудники ДПС пресекли незаконной перевозки алкогольной продукции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, вечером 6 февраля их внимание привлёк осевший от тяжести автомобиль Toyota Corona Premio.

МВД Тувы Нелегальная водка. Тува

Остановив машину, правоохранители обнаружили в салоне десять коробок с 200 бутылок водки без акцизных марок. Кроме того, водитель перевозил 60 пластиковых бутылок пива объёмом 1,3 литра каждая.

Выяснилось, что 35-летний мужчина купил в Кызыле продукцию сомнительного качества и планировал продать в семейном магазине в селе Берт-Даг Тес-Хемского района.

«Общий объём изъятой и направленной на экспертизу продукции составил 178 литров. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Всего с начала года сотрудники полиции в Туве изъяли из незаконного оборота около 2 тонн контрафактной алкогольной продукции.

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