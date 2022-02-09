Челябинск, , 10:46 — REGNUM В Россию из Казахстана не пропустили свыше 20 тонн спиртосодержащей жидкости, перевозимых без необходимых разрешений и с нарушением правил транспортировки. Груз следовал из Киргизии в Краснодарский край, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Спирт Фото: Челябинская таможня

Грузовик остановили возле города Троицка. Внутри оказалось более четырёх тысяч пятилитровых ёмкостей с этикетками «Спирт этиловый медицинский 95%».

Товар был изъят. Уполномоченные органы решают вопрос о привлечении виновных к ответственности.