* ИГ — запрещённая в России организация

Бейрут, , 10:53 — REGNUM Глава ливанского военизированного движения «Хезболла» Хассан Насралла рассказал о тактике США по поддержке терроризма в Сирии.

Хасан Насралла Moqawama.org

В интервью телеканалу Al-Alam Насралла заявил, что война, развязанная Западом против народа Сирии и его законного правительства, провалилась. Однако угроза глобального конфликта всё ещё сохраняется.

«Глобальная война, которая продолжалась в Сирии долгое время, закончилась и не принесла плодов, но все же требуется определенная осторожность в свете присутствия террористических организаций на севере страны и попыток Запада возродить террористическую организацию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке», — заявил Насралла.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.