* ИГ — запрещённая в России организация

Бейрут, 9 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Глава ливанского военизированного движения «Хезболла» Хассан Насралла рассказал о тактике США по поддержке терроризма в Сирии.

Moqawama.org Хасан Насралла

В интервью телеканалу Al-Alam Насралла заявил, что война, развязанная Западом против народа Сирии и его законного правительства, провалилась. Однако угроза глобального конфликта всё ещё сохраняется.

«Глобальная война, которая продолжалась в Сирии долгое время, закончилась и не принесла плодов, но все же требуется определенная осторожность в свете присутствия террористических организаций на севере страны и попыток Запада возродить террористическую организацию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке», — заявил Насралла.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.