Москва, 9 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Член клуба «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Николай Парфентьев занял должность директора департамента цифрового развития Министерства строительства РФ. На руководящем посту Николай Парфентьев будет заниматься развитием цифровизации строительной отрасли и градостроительной деятельности.

АНО «Россия — страна возможностей» Николай Парфентьев

Николай Парфентьев окончил Московский физико-технический институт, факультет управления и прикладной математики. С 2015 по 2017 год проходил обучение в Московской школе управления «Сколково» по программе MBA. Более 10 лет Николай работал в сфере стратегического консалтинга и проектного финансирования. С 2018 по 2019 год занимал должность заместителя генерального директора в частной энергетической компании, занимающейся проектированием энергетических объектов.

После участия в конкурсе «Лидеры России» Николаю поступило предложение о переходе в компанию ПАО «Россети», где он занял позицию советника генерального директора. В 2020 году Николай получил повышение до должности директора по цифровизации и ИТ — начальника департамента цифровизации и эксплуатации ИТ ПАО «Россети». В октябре 2021 года Николай Парфентьев перешел в Министерство строительства РФ на позицию заместителя директора департамента цифрового развития, а с февраля 2022 года занял должность директора этого департамента.

Николай Парфентьев отметил, что перед ним стоят масштабные и амбициозные задачи: «В рамках должности директора департамента цифрового развития Министерства строительства Российской Федерации я отвечаю за развитие цифровизации по различным направлениям: в строительной отрасли и градостроительной деятельности, в области развития и функционирования государственной информационной системы ЖКХ и цифровизации отрасли ЖКХ, а также в сфере совершенствования информационно-технологического сопровождения и систем защиты информации».

Победитель конкурса «Лидеры России» также поделился планами на ближайший год. По словам Николая Парфентьева, ему предстоит большая работа не только в части цифровизации отрасли, но и в роли лидера команды.

«На 2022 год планирую работать с технологиями информационного моделирования. Данные технологии должны в конечном итоге сократить строительно-инвестиционный цикл. Также в планах работа с государственной информационной системой по градостроительной деятельности и завершение формирования услуг по строительству в электронный виде, — рассказал Николай Парфентьев, — Департамент цифрового развития достаточно молодой, поэтому я продолжу формировать команду — нам нужны сильные кадры. У нас нет опции не выполнить поставленную задачу».

Николай Парфентьев признался, что конкурс «Лидеры России» сильно изменил его представления о карьере: «В 2019 году мне было сложно представить себя на госслужбе — я работал в частной группе компаний. Сразу после конкурса мне посчастливилось поработать в ПАО «Россети», затем — Минстрое России. Это уникальный опыт, который, возможно, не случился бы со мной без конкурса «Лидеры России», в рамках которого я не только раскрыл свой потенциал, но и понял важность служения обществу и государству».

Помимо карьерных достижений, Николай — активный участник проекта «Восхождение» клуба Лидеров России «Эльбрус». За его плечами восхождения на гору Эльбрус, Казбек и пик Ленина. По мнению Николая, восхождение — это не только преодоление и мотивация, но и познание новых граней себя. Он уверен, что на большой высоте ты сам и другие люди раскрываются совершенно по-новому.