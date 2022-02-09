Курск, 9 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Курской области суд обязал собственника, устроившего несанкционированную свалку, провести рекультивацию земель за свой счёт. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

В 2019 году в областной комитет природных ресурсов поступила жалоба на свалку около СНТ «Лесок». На границе садового товарищества рядом с дорогой Курск — Искра складировали грунт, древесные отходы от сноса и разборки зданий, лом гипсокартона, кирпичной кладки, бетона и прочего строительного мусора, который относится к четвёртому и пятому классам опасности. Было возбуждено дело об административном правонарушении.

Ленинский районный суд Курска обязал нарушителя провести рекультивацию земельного участка. Проект рекультивации должен быть разработан не позднее шести месяцев после вступления решения суда в законную силу.