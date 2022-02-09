Москва, , 10:58 — REGNUM Устаревшие смартфоны и другие электронные устройства выбрасывать нельзя, их можно сдать на переработку или приобрести новые гаджеты по программе трейд-ин. Об этом старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал 9 февраля в интервью радио Sputnik.

Смартфон Дарья Драй © ИА REGNUM

Он отметил, что менять мобильные телефоны сегодня приходится в среднем через три-пять лет. Бросать их в мусорное ведро нельзя — в составе есть токсичные вещества и компоненты, вредящие окружающей среде, а также материалы, которые долго разлагаются.

Такие устройства, во-первых, можно сдать на утилизацию в пункты приема вторсырья. В дальнейшем их компоненты переработают. Второй вариант — принять участие в программе трейд-ин в пункте продажи электроники. Условия таких акций могут отличаться, узнавать о них следует на месте или через сайт.

«Телефон можно сдать на запчасти, в том числе в сервисный центр, условия лучше уточнять на месте», — рассказал Кузьменко о третьем способе.

Такой способ подходит для неисправных устройств, ремонт которых будет невыгоден с учётом стоимости новых, пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьменко рассказал, что одним из признаков скорой поломки смартфона является быстрая разрядка аккумулятора.

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